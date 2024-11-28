Стало известно, сколько иностранцев обучаются в университетах России

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«В этом году в российских университетах обучаются 378 тыс. иностранцев. Это больше на 20 тыс., чем в прошлом году. Наши университеты в первую очередь проводят самостоятельную работу, представляют свои программы за рубежом, плюс, естественно, народное сарафанное радио работает — выпускники в своих странах рассказывают о полученном образовании», — приводит RT слова Фалькова.
Ранее сообщалось о том, что в Гжельском государственном университете прошёл осенний кубок Клуба весёлых и находчивых.
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