Студентов, не вставших на воинский учёт, не пустили в РЭУ им. Плеханова

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Студентов, которые не встали на воинский учет, не пустили в РЭУ им. Плеханова. Об этом пишет Shot.
По данным издания, несколько молодых людей не смогли попасть на пары в университет. Их пропуска не сработали, и охрана запрещает им войти внутрь. По словам одного из студентов, у него потребовали принести справку из военкомата в доказательство того, что он состоит на воинском учете. Однако даже после этого молодого человека в здание не пустили.
С такой проблемой 12 ноября столкнулись первокурсники из других регионов, которые еще не успели прикрепиться к военкомату по месту новой регистрации.
Оказалось, что их заранее предупреждали о том, что не пустят на учебу в случае неявки в военный комиссариат.
Сейчас студентам выдали временные пропуска и пустили в учебное заведение, однако им еще предстоит решить вопросы с постановкой на воинский учет.
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С такой проблемой 12 ноября столкнулись первокурсники из других регионов, которые еще не успели прикрепиться к военкомату по месту новой регистрации.
Оказалось, что их заранее предупреждали о том, что не пустят на учебу в случае неявки в военный комиссариат.
Сейчас студентам выдали временные пропуска и пустили в учебное заведение, однако им еще предстоит решить вопросы с постановкой на воинский учет.
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Элина Позднякова