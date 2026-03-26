Стало известно, сколько компаний запрещают сотрудникам сидеть в соцсетях

26 марта 2026, 07:24

РИА Новости: сотрудникам запрещают сидеть в соцсетях 13% российских компаний

Согласно исследованию SuperJob, доступ к социальным сетям с рабочих мест запрещен в 13% российских компаний. Это значительно ниже, чем три года назад, когда такая практика действовала в 23% организаций. Об этом пишет РИА Новости.