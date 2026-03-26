Стало известно, сколько компаний запрещают сотрудникам сидеть в соцсетях
Согласно исследованию SuperJob, доступ к социальным сетям с рабочих мест запрещен в 13% российских компаний. Это значительно ниже, чем три года назад, когда такая практика действовала в 23% организаций. Об этом пишет РИА Новости.
Анализ показал, что многие работодатели изменили подход к регулированию поведения сотрудников в соцсетях. В 2023 году 41% компаний не устанавливали никаких правил, а сейчас таких уже 50%. Вместо полного запрета на доступ к соцсетям, организации начали вводить более содержательные ограничения. Например, требования соблюдать этику высказываний касаются 23% работодателей, а запрет на негативные комментарии о компании действует в 15%.
Число фирм, запрещающих размещение информации о работодателе, возросло с 4% до 10%. Запрет на публикацию фото в униформе или на рабочем месте ввели 3%, тогда как три года назад это касалось только 1%. Ограничения на разглашение коммерческой или государственной тайны сохраняются у 35%.
Несмотря на эти меры, случаи замечаний сотрудникам из-за поведения в соцсетях остаются редкими. Лишь 3% экономически активных россиян сталкивались с такими проблемами. Чаще всего нарекания получают мужчины, а типичные ошибки включают неподобающие фотографии и неуместные комментарии.
