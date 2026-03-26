Режиссер Питер Джексон намерен снять новый фильм по «Властелину колец»
Кинокомпания Warner Bros. объявила о запуске производства нового фильма во вселенной Джона Толкина «Властелин колец» под названием «Тени прошлого». Об этом сообщает издание Variety.
Режиссером картины выступит новозеландский мастер Питер Джексон, а одним из сценаристов станет американский телеведущий Стивен Кольбер. По его словам, сюжет ленты будет основан на шести главах книги «Братство Кольца», которые не получили экранного воплощения в оригинальной трилогии Джексона.
Одновременно Warner Bros. работает над еще одним проектом франшизы — фильмом «Властелин колец: Охота за Голлумом», постановщиком которого выступил Энди Серкис. Премьера картины запланирована на 2027 год.
