Юрист Соловьёв назвал наиболее распространённые мошеннические схемы в 2023 году

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Юрист Иван Соловьёв рассказал о самый распространённых способах мошенничества. Об этом пишет RT.
Юрист отметил, что для обмана граждан мошенники чаще всего используют страх людей лишиться средств и желание помочь руководству или полиции. В 2023 году мошенники пытались не только похитить средства со счетов россиян, но также заставить их оформить кредит, продать собственное имущество или испортить чужое, добавил Соловьёв.
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