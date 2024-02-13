Стало известно, сколько москвичей отпразднуют День святого Валентина

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Опрос сервиса SuperJob показал, что День святого Валентина намерены отмечать лишь 12% москвичей.
«Большинство москвичей не будут праздновать День святого Валентина (77%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет», — приводит АГН «Москва» текст исследования.
Отмечается, что большинство мужчин моложе 34 лет будут поздравлять своих любимых букетом цветов.
«Телец оценит совместный поход в СПА или романтический ужин в дорогом ресторане. С удовольствием примет в подарок качественный парфюм, сертификат в магазин дорогой уходовой косметики или одежды, а также золотые украшения», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Стрельцова.
Ранее в Дмитрове провели второй фестиваль аэростатов в форме сердца.
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