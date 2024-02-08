Более полутора десятков аэростатов в форме сердца увидят посетители фестиваля в Дмитрове

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Дмитрове 10 февраля проведут второй фестиваль аэростатов в форме сердца. Он пройдёт в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и в этом году будет посвящён Году семьи в России, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
В первом фестивале в прошлом году участвовали воздухоплавательные клубы Дмитровского городского округа. На этот раз к ним присоединятся пилоты из Переславля-Залесского Ярославской области, Воронежа, Тулы, Великого Новгорода и из Белоруссии. Ожидается, что в небе над Дмитровом гости увидят 16 шаров в форме сердца.
Совершить полёт на аэростате смогут посетители фестиваля старше шести лет. Для этого нужно заранее приобрести сертификат по программе «Полёт на шаре-сердце» на сайте. https://www.aerowaltz.ru/ он будет действителен в течение года.
Гостей также ждёт развлекательная программа с розыгрышем призов, ростовыми куклами, чаем, кофе и сладостями.
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«В программу фестиваля решено добавить остроты и накала спортивной борьбы. За соревновательную часть мероприятия отвечает Федерация воздухоплавательного спорта Московской области. Победителя ждёт подарочный сертификат на 30 тысяч рублей. Полюбоваться зрелищем, сделать яркие снимки сердец в небе смогут все желающие», – говорится в сообщении.
Гостей также ждёт развлекательная программа с розыгрышем призов, ростовыми куклами, чаем, кофе и сладостями.
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Лора Луганская