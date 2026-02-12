Сенатор Двойных перечислил качества современного лидера агропрома
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных рассказал, каким, по его мнению, должен быть современный лидер сельского хозяйства.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», сенатор принял участие в открытии финала конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» в Мастерской управления «Сенеж».
«Во-первых, он должен обладать всеми базовыми знаниями в управленческом плане. Во-вторых, отрасль АПК сегодня – одна из лидеров по цифровизации, поэтому человек должен хорошо понимать, как эти процессы работают. В-третьих, он должен иметь высокий уровень профессиональных компетенций, который позволит ему реализовываться в сельском хозяйстве», – сказал Двойных.Он добавил, что лидер сельского хозяйства должен быть большим патриотом, потому что работа на земле связана с огромным количеством сложностей и рисков, с личным самопожертвованием.
«У АПК нет низкого и высокого сезона. Это постоянная работа, постоянная конкуренция. Очень важно, чтобы человек любил эту профессию. Без блеска в глазах, без понимания того, что он решает важнейшую задачу, а это обеспечение продовольственной безопасности страны, невозможно достигнуть хороших результатов», – уверен сенатор.На финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» собрались более 240 руководителей в области сельского хозяйства.
Победители пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». А финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере АПК.