Сенатор Двойных перечислил качества современного лидера агропрома

12 февраля 2026, 17:50

оригинал Александр Двойных (фото: Радио 1)

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных рассказал, каким, по его мнению, должен быть современный лидер сельского хозяйства.





Как передаёт корреспондент «Радио 1», сенатор принял участие в открытии финала конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» в Мастерской управления «Сенеж».

«Во-первых, он должен обладать всеми базовыми знаниями в управленческом плане. Во-вторых, отрасль АПК сегодня – одна из лидеров по цифровизации, поэтому человек должен хорошо понимать, как эти процессы работают. В-третьих, он должен иметь высокий уровень профессиональных компетенций, который позволит ему реализовываться в сельском хозяйстве», – сказал Двойных.

«У АПК нет низкого и высокого сезона. Это постоянная работа, постоянная конкуренция. Очень важно, чтобы человек любил эту профессию. Без блеска в глазах, без понимания того, что он решает важнейшую задачу, а это обеспечение продовольственной безопасности страны, невозможно достигнуть хороших результатов», – уверен сенатор.