«Чем больше боли»: Сергей Бурунов рассказал, как можно стать актёром

13 февраля 2026, 07:43

Сергей Бурунов призвал будущих актёров получать профильное образование

Сергей Бурунов (Фото: Telegram @sergeyburunovofficial)

В Москве прошла презентация детективного шоу «Тайный миллионер». Ведущим программы на канале СТС стал Сергей Бурунов. На мероприятии Сергей высказался об актёрской профессии. Его слова приводит издание VOICE.





Бурунов заявил о необходимости профильного образования: обучение даёт базу и ремесло. Он сравнил мастерство с владением инструментом, где важна профессиональная школа.

«В это закладывается матрица твоей будущей системы. Не просто так ты проходишь отбор, не просто так сдаёшь экзамены. Это база, там тебе дают ремесло, которым ты обязан владеть» — пояснил актёр.

«В любом деле, знаю по себе, отматывая хронику в голове, в любой профессии ты должен, мягко говоря, вкалывать. Лёгкости не будет. В нашем деле чем больше боли, чем больше опыта, тем дороже ты стоишь и тем ближе «Оскар». Я не дойду, не грезю этим», — заявил Бурунов.