Стало известно, как лимон стал неожиданным лидером здорового питания

13 июня 2025, 14:36

Ученые из Университета Уильяма Патерсона назвали лимон самым полезным фруктом

Фото: istockphoto/jung mi wha

Ученые из Университета Уильяма Патерсона провели исследование, в ходе которого изучили 41 продукт питания. Результаты поразили: лимон был признан самым питательным и низкокалорийным фруктом, превосходя другие продукты по содержанию полезных веществ.