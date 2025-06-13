Стало известно, как лимон стал неожиданным лидером здорового питания
Ученые из Университета Уильяма Патерсона провели исследование, в ходе которого изучили 41 продукт питания. Результаты поразили: лимон был признан самым питательным и низкокалорийным фруктом, превосходя другие продукты по содержанию полезных веществ.
Несмотря на частое использование лимона в качестве дополнения к напиткам и блюдам, его регулярное употребление крайне полезно. Он не только обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, но и обладает уникальным свойством ощелачивать организм, поддерживая оптимальный уровень pH, необходимый для нормальной работы биологических систем.
Чтобы увеличить потребление лимона, можно добавлять его сок в воду, лимонады и коктейли, использовать в качестве заправки для салатов или маринада для рыбы. Лимон также отлично подходит для приготовления десертов, таких как лимонные муссы и пироги, пишет «Pravda.Ru».
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