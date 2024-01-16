Москвичка лишилась квартиры и семи миллионов рублей после общения с мошенниками

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Жительница Москвы отдала мошенникам семь миллионов рублей и заложила свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что 66-летней пенсионерке позвонила якобы сотрудница службы поддержки оператора сотовой связи. Она сообщила, что у женщины истекает срок действия договора пользования услугами. Чтобы продлить его пенсионерку попросили продиктовать код из СМС. После того как пенсионерка выполнила требование, ей позвонили из банка и сообщили о похищении денег. Однако и эта сотрудница оказалась фейковой. Она потребовала выполнить ещё ряд требований, после чего уточнила, есть ли у женщины счета в других банках.
Затем москвичке позвонил ещё один лжесотрудник банка, который потребовал оформить два кредита, снять все свои сбережения со счетов и передать мошенникам свыше 1,2 миллиона рублей.
Однако на этом дело не закончилось, и мошенники выставили на продажу её квартиру. Чтобы избежать её продажи, они потребовали оформить кредит под залог жилья.
Общий ущерб от мошеннических сделок составил 6,9 миллиона рублей.
Полиция разыскивает преступников.
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Затем москвичке позвонил ещё один лжесотрудник банка, который потребовал оформить два кредита, снять все свои сбережения со счетов и передать мошенникам свыше 1,2 миллиона рублей.
Общий ущерб от мошеннических сделок составил 6,9 миллиона рублей.
Полиция разыскивает преступников.
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Анастасия Чинкова