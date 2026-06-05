В России впервые оценят биологический возраст населения

05 июня 2026, 08:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава, академик РАН Наталья Мокрышева и председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый подписали соглашение о совместном исследовании биологического возраста и метаболического здоровья россиян. Об этом сообщает газета «Ведомости».