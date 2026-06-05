В России впервые оценят биологический возраст населения
Директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава, академик РАН Наталья Мокрышева и председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый подписали соглашение о совместном исследовании биологического возраста и метаболического здоровья россиян. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Ученые хотят оценить биологический возраст жителей страны в зависимости от веса. Они проверят, как ожирение влияет на темпы биологического старения у людей разного возраста. Проект поможет собрать сведения для диагностики быстрого старения и эпидемиологические данные, в том числе о генетических маркерах преждевременного старения.
Исследование начнется летом этого года и охватит разные регионы России. Эксперты оценят приверженность россиян здоровому образу жизни, эффективность профилактических мер и связь ожирения с метаболическим и репродуктивным здоровьем.
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