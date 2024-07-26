В Видном инвестор построит школу на 825 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 825 учеников, возведут в городе Видное Ленинского городского округа за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Школа будет четырёхэтажной, её общая площадь составит более 15 тысяч квадратных метров. В учреждении смогут обучаться 300 младшеклассников и 525 учеников средних и старших классов. Для них обустроят три блока специальных кабинетов — информатики, технологично-трудового обучения и естественно-научного цикла», — говорится в сообщении.В школе также будет библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.
На пришкольной территории планируется обустроить большой спортивный кластер, где можно будет проводить и неурочные занятия.
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