Врач предупредила о дурном влиянии новогодних огней на сон

24 декабря 2025, 17:41

Психиатр Морозова: гирлянды затрудняют засыпание и делают сон поверхностным

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Яркие огни и мерцающие гирлянды негативно сказываются на качестве сна. Об этом предупредила врач-психиатр и онколог системы сервисов для пожилых людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова.





По ее словам, основой здорового сна является выработка мелатонина, которая активно происходит в темное время суток и нарушается под воздействием света.





«Коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Это происходит из-за чувствительности к синему свету ганглиозных клеток сетчатки, которые передают сигнал в центр регуляции биологических часов. Воздействие такого света вечером или ночью нарушает цикл сна-бодрствования, затрудняет засыпание и делает сон менее глубоким», — пояснила Морозова в разговоре с «Известиями».

«Выключайте гирлянды за два часа до сна. Это даст глазам и нервной системе необходимую темноту для полноценного отдыха. Не стоит использовать гирлянды как единственный источник света в темной комнате: резкий контраст утомляет зрение», — пояснила врач.