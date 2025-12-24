Врач предупредила о дурном влиянии новогодних огней на сон
Психиатр Морозова: гирлянды затрудняют засыпание и делают сон поверхностным
Яркие огни и мерцающие гирлянды негативно сказываются на качестве сна. Об этом предупредила врач-психиатр и онколог системы сервисов для пожилых людей «ОПЕКА», к.м.н. Людмила Морозова.
По ее словам, основой здорового сна является выработка мелатонина, которая активно происходит в темное время суток и нарушается под воздействием света.
«Коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Это происходит из-за чувствительности к синему свету ганглиозных клеток сетчатки, которые передают сигнал в центр регуляции биологических часов. Воздействие такого света вечером или ночью нарушает цикл сна-бодрствования, затрудняет засыпание и делает сон менее глубоким», — пояснила Морозова в разговоре с «Известиями».
Она подчеркнула, что регулярное нарушение циркадных ритмов может увеличить риски развития ожирения, диабета, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Главную опасность представляют яркие гирлянды с эффектом мигания. Их лучше выключать за два-три часа до сна, заключила Морозова.
Тем временем врач-офтальмолог городской поликлиники № 36 Любовь Нозина в беседе с Москвой 24 призвала вовсе отказаться от мигающих режимов гирлянд.
«Выключайте гирлянды за два часа до сна. Это даст глазам и нервной системе необходимую темноту для полноценного отдыха. Не стоит использовать гирлянды как единственный источник света в темной комнате: резкий контраст утомляет зрение», — пояснила врач.
Нозина добавила, что из-за частого мерцания может появиться головная боль и рассеянность.