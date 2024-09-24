В Подмосковье стартовали уроки «Школы профориентации для родителей»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области стартовал проект «Школа профориентации для родителей». Пилотный класс запустил Кадровый центр Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
О предстоящем старте проекта объявила зампред Правительства Татьяна Голикова в апреле на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Цель инициативы – дать детям и родителям основные инструменты для профориентации, создать условия для поиска профессии мечты. Проект уже был апробирован в онлайн-формате, и теперь стартовали очные занятия.
Первый урок профориентационной школы прошёл в Домодедовской школе №8. В нём приняли участие 12 команд по два человека в каждой, родитель и ребёнок.
Программа разработана сертифицированными педагогами-психологами Кадрового центра. Главный принцип – работа над совместными проектами, коллективный поиск ответа на проблемные вопросы, расстановка приоритетов.
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«Порой родителям бывает сложно принять верное решение и помочь ребёнку выбрать будущую профессию. Проект помогает родителям выстроить отношения и направить ребёнка в правильном направлении. Это тестовые занятия, профориентация с выездом на предприятия и в компании, занятия с психологами», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Первый урок профориентационной школы прошёл в Домодедовской школе №8. В нём приняли участие 12 команд по два человека в каждой, родитель и ребёнок.
Программа разработана сертифицированными педагогами-психологами Кадрового центра. Главный принцип – работа над совместными проектами, коллективный поиск ответа на проблемные вопросы, расстановка приоритетов.
«Идея проекта зародилась в диалоге с людьми, которые приходили на мероприятия Кадрового центра Подмосковья. Оказалось, что есть очень большой запрос именно на раннюю профориентацию. При этом важно, чтобы это была совместная работа детей и родителей. Занятия проводятся бесплатно. Планируется запустить их и в других городских округах Подмосковья», – поделилась планами директор Центра занятости Московской области Светлана Скородумова.Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, программа рассчитана на три месяца, восемь уроков и три уровня мастерства – начальный, базовый и продвинутый. В итоге ребята и родители получат всё необходимое, чтобы не ошибиться при выборе профессии мечты.
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Лора Луганская