Сто активистов студенческих отрядов съехались в Подмосковье на первый образовательный интенсив

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Подмосковье проходит первый образовательный интенсив Корпоративного университета РСО «СО.Знание». Участниками стали более 100 представителей Российских студенческих отрядов со всей страны, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организовало мероприятие.
«Мы очень рады, что у нас проходит первое всероссийское мероприятие Корпоративного университета РСО. К нам приехали более 100 человек из 50 регионов страны. Это очень ответственно и волнующе! Уверена, ребята с пользой проведут время, узнают много нового, обменяются опытом, заведут много друзей. За последний год областное движение увеличилось почти в два раза и сейчас насчитывает более 5 тыс. человек», – сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойной юбилей – 65-летие создания движения и 20-летие начала современной истории студотрядов. В честь этого по всей стране проходят мероприятия разной направленности. В юбилейный год был создан Корпоративный университет РСО. Цель проекта – объединить все образовательные площадки РСО, создать эффективную систему развития компетенций студентов.
Участники трёхдневного интенсива, который завершится 19 мая, участвуют в лекциях, мастер-классах и семинарах. Бесплатное обучение проводится по 18 модулям. Тематика – развитие лидерских навыков, охрана труда, менеджмент, креативность, обучение публичным выступлениям. Студентов подготовят к профессиональной деятельности и участию в общественной жизни страны.
Как отметили в министерстве, обучение даст дополнительные баллы участникам конкурса на лучший студенческий отряд.
Читайте также:
16 пилотов с инвалидностью стали участниками автопробега «Дорогами Победы»
Подмосковные студенты смогут пройти Школы вожатых в регионе
Коломенские студенты стали призёрами Всероссийского конкурса «Поколение науки»
Лора Луганская