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Сто активистов студенческих отрядов съехались в Подмосковье на первый образовательный интенсив

17 мая 2024, 20:55
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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В Подмосковье проходит первый образовательный интенсив Корпоративного университета РСО «СО.Знание». Участниками стали более 100 представителей Российских студенческих отрядов со всей страны, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организовало мероприятие.
«Мы очень рады, что у нас проходит первое всероссийское мероприятие Корпоративного университета РСО. К нам приехали более 100 человек из 50 регионов страны. Это очень ответственно и волнующе! Уверена, ребята с пользой проведут время, узнают много нового, обменяются опытом, заведут много друзей. За последний год областное движение увеличилось почти в два раза и сейчас насчитывает более 5 тыс. человек», – сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойной юбилей – 65-летие создания движения и 20-летие начала современной истории студотрядов. В честь этого по всей стране проходят мероприятия разной направленности. В юбилейный год был создан Корпоративный университет РСО. Цель проекта – объединить все образовательные площадки РСО, создать эффективную систему развития компетенций студентов.



Участники трёхдневного интенсива, который завершится 19 мая, участвуют в лекциях, мастер-классах и семинарах. Бесплатное обучение проводится по 18 модулям. Тематика – развитие лидерских навыков, охрана труда, менеджмент, креативность, обучение публичным выступлениям. Студентов подготовят к профессиональной деятельности и участию в общественной жизни страны.

Как отметили в министерстве, обучение даст дополнительные баллы участникам конкурса на лучший студенческий отряд.

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#московская область
В подмосковных лесах с начала года заблудились более 30 человек
17 мая 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

С начала 2024 года в подмосковных лесах потерялись 33 человека. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Мы получили обращения с просьбой помочь найти дорогу домой 33 человек – самих заблудившихся или их родственников. Состав группы риска не изменился: это пожилые люди, подростки, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него. Все заблудившиеся вернулись к родным», – рассказал Агулов.
Как рассказали в ведомстве, «Единая служба спасения 112» круглосуточно принимает обращения жителей, в том числе с просьбой о помощи от потерявшихся в лесу. Информация поступает в Региональную диспетчерскую службу Центрлесхоза и передаётся участковым лесничим Мособллеса. На помощь выдвигаются поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», МЧС и Мособлпожспаса.

Сотрудники Комлесхоза дали несколько советов, чтобы лесная прогулка не обернулась бедой.
«Отправляясь в лес, сообщите родным, куда пойдёте и когда планируете вернуться. Не надейтесь на своё знание местности – запоминайте дорогу. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и лекарства», – порекомендовали в ведомстве.
Заблудившимся там посоветовали не паниковать, а звонить по телефону 112, и заверили, что их обязательно найдут.

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В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье для благоустройства отобрали более 50 территорий
17 мая 2024, 20:29

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Для проведения благоустройства в 2025 году в Московской области отобрали более 50 общественных пространств. Отбор проходил по итогам всероссийского онлайн-голосования, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«В этом году за объекты для благоустройства проголосовали около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекорд за все четыре года проведения всероссийского голосования. Из предложенных для выбора 220 объектов в результате было отобрано 53. Работы планируем начать в следующем году», – пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как заявили и в министерстве, в числе выбранных пространств - 34 cквера и 19 крупных общественных территорий.

Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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Озвучен основной признак того, что человек попал в секту
Сектовед Дворкиным: У человека в корне меняется характер
17 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/Ruslan Grechka

Исследователь современного сектантства, доктор философии, профессор ПСТГУ Александр Дворкин заявил, что признаком того, что человек попал в секту, является коренное изменение его поведения, а также характера.
Он подчеркнул, что от влюблённости, когда поведение человека тоже сильно изменяется, нахождение в секте отличается именно тем, что в первом случае может измениться поведение, но основные черты характера остаются прежними, а вот во втором случае происходят кардинальные изменения личности.

«Человек резко меняется и в каких-то ситуациях начинает вести себя достаточно неестественно или иррационально. Иногда бывает, что человек меняется тотально, а иногда в каких-то вещах он вроде продолжает себя вести разумно, а в других совершенно утрачивает какой-либо здравый смысл. У него появляется много новых знакомых, он разрывает связи со своим обычным окружением», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Дворкин.

Кроме этого, к признакам попадания в секту специалист отнёс и то, что человек может крайне болезненно относится к любой критике в адрес своего нового увлечения.

Ранее сообщалось, что в 2023 году за помощью из-за никотиновой зависимости обратилось более 16 тысяч человек. Кроме этого, по всей Московской области проводятся профилактические лекции и беседы со школьниками и студентами, а также публикации в СМИ, круглые столы и неформальные встречи.

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#опасность
#общество
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Глава Дубны Тихомиров оценил готовность набережной Волги к пляжному сезону
17 мая 2024, 20:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил готовность набережной реки Волги к пляжному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С наступлением весны набережная стала центром притяжения. Как только растаял снег, коммунальщики начали приводить в порядок это общественное пространство.

На Менделеевской набережной туалет исправен и работает. Установлен питьевой фонтанчик, его запустят 1 июня. К этому времени также должны включить душ. Тихомиров обратил внимание на состояние ротонд и балясин – визитной карточки набережной.
«Провели огромный объём работы по благоустройству, уборке, открыли зоны смотровых площадок, чтобы можно было наслаждаться видами на Волгу. Сейчас в приоритете – подготовка к пляжному сезону. Здесь точно есть ещё чем заняться», – отметил Тихомиров.
По словам главы наукограда, он поставил задачу сотрудникам парков исправить ошибки, чтобы прогулки по набережной оставляли только приятные воспоминания.

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#московская область
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16 пилотов с инвалидностью стали участниками автопробега «Дорогами Победы»
17 мая 2024, 19:53

Фото: пресс-служба МИСК МО

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела автопробег «Дорогами Победы», посвящённый Дню Победы. Маршрут пролегал через города воинской славы Подмосковья – Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск и Дмитров, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Участниками автопробега стали 16 пилотов с инвалидностью из разных городов Московской области. Суммарно они проехали около 300 км. Активисты организации вместе с подмосковной молодёжью и юнармейцами участвовали в митингах, концертной программе, возлагали цветы к военным мемориалам. Автопробег объединил людей с разными судьбами. Среди них были военные, участники спецоперации, паралимпийцы, члены Общественной палаты Подмосковья, регионального штаба ОНФ и депутаты.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Организация «Колесница» проводит большую и важную работу. Более 10 лет она защищает права инвалидов-колясочников в Подмосковье, делает их жизнь комфортнее, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку, проводит интересные мероприятия. Помимо этого, она берёт под опеку участников СВО с инвалидностью», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

Она добавила, что патриотический автопробег «Дорогами Победы» проходит в Подмосковье уже во второй раз. Министр поблагодарила всех за участие в мероприятии и за поддержку таких важных проектов, особенно подмосковную молодёжь.
Фото: пресс-служба МИСК МО

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#екатерина швелидзе
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#московская область
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Назван очень простой способ справиться со стрессом на экзаменах
Психолог Наумова рекомендовала расслабить мышцы для борьбы со стрессом
17 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/LuckyBusiness

Детский психолог Наталья Наумова рекомендовала для борьбы со стрессом во время экзаменов расслабить мышцы рук и ног.
Это, по её словам, поможет не только успокоиться, но и поспособствует стимулированию памяти и улучшению работы мозга.

«Чтобы лучше работал мозг во время экзамена, быть внимательным, была хорошая память, нужно работать мышцами. Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное — мыслить позитивно, и всё получится», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Наумова.

Ранее руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, как помочь справиться подростку с трудным моральным состоянием.

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#психолог
#память
#экзамены
#подростки
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В Молодёжном установят хоккейную площадку
17 мая 2024, 18:23

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Многофункциональную хоккейную площадку планируется установить в подмосковном посёлке Молодёжный, подряд приобретение и монтаж спортивного объекта администрация муниципалитета выставила на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить основание, приобрести всё необходимое оборудование, обустроить резиновое покрытие и установить хоккейную площадку, а также уличное освещение на объекте», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 15 миллионов 328 тысяч 760 рублей, заявки принимаются до 3 июня. Завершить обустройство хоккейной площадки нужно будет в августе текущего года. Проект финансируется из бюджета городского округа.

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#хоккей
#комитет по конкуретной политике мо
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Россияне стали покупать больше купальников в этом году
17 мая 2024, 18:13

Фото: iStock/Igishevamaria

Пресс-служба аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил, что с 1 апреля по 12 мая этого года спрос на купальники среди россиян вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
При этом отмечается рост спроса и на другие пляжные товары. Так, солнцезащитные очки стали покупать чаще на 31%, крем от загара – на 17%, бейсболки – на 12%.

«В частности, высокий объём турпотока поднял объём покупок солнцезащитных очков в Краснодарском крае на 74%, а в Москве и Московской области (откуда прибывала большая масса отдыхающих) — на 56%», — добавили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что по сравнению с прошлым годом стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 10%. Так, в текущем году средняя цена на шашлык из свинины в период с 1 по 23 апреля составила 464,33 рубля.

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#одежда
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В Балашихе стартовали занятия Школы начинающего предпринимателя
17 мая 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Школа начинающего предпринимателя, рассчитанная на молодых людей 16-18 лет, открылась в Балашихе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этом году на обучение «поступили» около 40 человек. Это студенты, старшеклассники, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес. Лекции для них будут читать эксперты в различных областях, бизнес-тренеры и действующие предприниматели», — говорится в сообщении.
На первом занятии для слушателей школы провели сессию знакомства и тестирование на определение предпринимательских навыков. Всего в программу входит четыре занятия. А завершается она защитой бизнес-проектов.

Школа начинающего предпринимателя организуют на базе Балашихинской торгово-промышленной палаты, она проводится ежегодно и в этом году открылась уже в девятый раз.

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