Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Фото: сайт Кремля
Главе российского государства Владимиру Путину доверяют 82% граждан РФ, а его деятельность одобряют 80%. Такие показатели показал опрос ФОМ.
Таким образом, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 82% опрошенных, при этом 10% заявили о своем недоверии нынешнему президенту России.
Кроме того, 80% респондентов довольны деятельность российского лидера, а 7% - нет.
Опрос «ФОМнибус» проводился с 23 по 25 февраля текущего года. Всего было опрошено 1500 россиян.
23 февраля были опубликованы результаты аналогичного опроса. Тогда стало известно, что работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян.
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Кроме того, 80% респондентов довольны деятельность российского лидера, а 7% - нет.
23 февраля были опубликованы результаты аналогичного опроса. Тогда стало известно, что работу российского президента Владимира Путина скорее хорошо оценивают 82% его сограждан. А 80% полностью доверяют ему. Только 8% респондентов ответили, что президент скорее плохо работает на своём посту. Недоверие лидеру государства выразили 11% россиян.
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Элина Позднякова