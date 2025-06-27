Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина

Опрос ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Согласно последним данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), большинство россиян положительно оценивают работу президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.



82% респондентов заявили, что Путин скорее хорошо выполняет свои обязанности на посту президента, в то время как только 8% высказали противоположное мнение.

Доверие к главе государства также остается высоким: 81% опрошенных выразили уверенность в Путине, тогда как 11% респондентов отметили недоверие.

Что касается работы российского правительства, то более половины (58%) опрошенных считают, что оно функционирует скорее хорошо, тогда как 22% оценили его деятельность как плохую. Работа премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценена 60% граждан, в то время как 11% выразили недовольство его действиями.

В контексте предстоящих выборов в Госдуму РФ, менее половины (47%) респондентов заявили, что проголосовали бы за партию "Единая Россия". 9% отдали бы свои голоса за ЛДПР, 8% – за КПРФ, а по 4% респондентов поддерживают партии «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Опрос «ФОМнибус» был проведен с 20 по 22 июня 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса включал интервью по месту жительства, а статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Дарья Осипова

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