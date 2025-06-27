Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина

27 июня 2025, 10:46

Опрос ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Согласно последним данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), большинство россиян положительно оценивают работу президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.