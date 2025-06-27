Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Согласно последним данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), большинство россиян положительно оценивают работу президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
82% респондентов заявили, что Путин скорее хорошо выполняет свои обязанности на посту президента, в то время как только 8% высказали противоположное мнение.
Доверие к главе государства также остается высоким: 81% опрошенных выразили уверенность в Путине, тогда как 11% респондентов отметили недоверие.
Что касается работы российского правительства, то более половины (58%) опрошенных считают, что оно функционирует скорее хорошо, тогда как 22% оценили его деятельность как плохую. Работа премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценена 60% граждан, в то время как 11% выразили недовольство его действиями.
В контексте предстоящих выборов в Госдуму РФ, менее половины (47%) респондентов заявили, что проголосовали бы за партию "Единая Россия". 9% отдали бы свои голоса за ЛДПР, 8% – за КПРФ, а по 4% респондентов поддерживают партии «Новые люди» и «Справедливая Россия».
Опрос «ФОМнибус» был проведен с 20 по 22 июня 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте России. Метод опроса включал интервью по месту жительства, а статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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