В России продолжается прием заявок на профессиональную премию «Сварог»
Всероссийская профессиональная премия «Сварог» продолжает набирать обороты в строительной отрасли, сообщает пресс-служба Ассоциации участников рынка светопрозрачных ограждающих конструкций «Национальный оконный союз».
Мероприятие проводится ежегодно с 2024 года при активной поддержке представителей строительного сектора. Основная цель премии — повышение престижа рабочих профессий, развитие кадрового потенциала и популяризация лучших профессиональных практик в индустрии светопрозрачных конструкций.
Проект реализуется в рамках Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года и Национального проекта «Кадры». Организаторы делают акцент на вовлечение молодежи, стратегическое развитие отрасли и повышение профессионального мастерства и стандартов качества.
Премия включает пять номинаций: «Популяризатор профессии», «Алюминиевые дверные блоки», «Просто окно», «Крупногабарит и порталы» и «Мастер-наставник». Участие возможно как индивидуально, так и в составе рабочих бригад. Победителей определяет экспертное жюри, в состав которого входят профессионалы строительной отрасли и представители органов власти.
Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Церемония награждения состоится 28 ноября 2025 года.
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