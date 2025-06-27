В России продолжается прием заявок на профессиональную премию «Сварог»

27 июня 2025, 09:24

Фото: istockphoto / zenstock

Всероссийская профессиональная премия «Сварог» продолжает набирать обороты в строительной отрасли, сообщает пресс-служба Ассоциации участников рынка светопрозрачных ограждающих конструкций «Национальный оконный союз».