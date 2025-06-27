Россиянам рассказали о погоде в июле
«Известия»: июль принесет в разные регионы России плохую погоду
В июле в Центральной России ожидается дождливая погода. Об этом пишут «Известия».
Согласно предварительной информации, осадки выпадут в половине дней июля — ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.
«Средняя температура воздуха днем составит +23…+24°C, а ночью — +13…+15°C», — говорится в материале «Известий».
В европейской части России и на юге в следующем месяце ожидается погода с миинимальным количеством осадков и высокими температурами. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях лето может стать одним из самых сухих и жарких.
Ранее синоптик Позднякова рассказала о погоде в последнюю неделю июня. Подробнее читайте в материале «Радио 1».