Россиянам рассказали о погоде в июле

«Известия»: июль принесет в разные регионы России плохую погоду
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В июле в Центральной России ожидается дождливая погода. Об этом пишут «Известия».



Согласно предварительной информации, осадки выпадут в половине дней июля — ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

«Средняя температура воздуха днем составит +23…+24°C, а ночью — +13…+15°C», — говорится в материале «Известий».

В европейской части России и на юге в следующем месяце ожидается погода с миинимальным количеством осадков и высокими температурами. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях лето может стать одним из самых сухих и жарких.

Ранее синоптик Позднякова рассказала о погоде в последнюю неделю июня. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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