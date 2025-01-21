Стало известно, сколько россиян пытались получить работу в международной компании

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Более трети россиян хоть раз в жизни пытались получить работу в международной компании. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-школы Skyeng. Как отмечается, 16% из них получали предложение о работе, а 18% — не смогли пройти отбор.
«Большинство же (65%) рассказали, что не имеют такого желания. Чаще всего желающие устроиться в международную компанию опасаются высокой конкуренции — об этом рассказали 62% россиян. Недостаток профессиональных навыков останавливает от такого карьерного шага 15% россиян, а каждый десятый не готов менять страну проживания и переезжать за границу ради новой работы», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.Тем временем гендиректор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс рассказал, как действовать при невыплате зарплаты. В беседе с RT юрист пояснил, что первым делом нужно написать работодателю претензию с указанием суммы долга, сроком невыплаты, копией трудового договора и расчетных листов. На экземпляр, который останется у работника, нужно получить отметку о вручении.
«Ждать выполнения обещаний работодателя стоит не дольше времени, разумно необходимого для выплаты (например, нескольких дней после установленной даты). Если задержка продолжается, нужно незамедлительно обращаться в Государственную инспекцию труда», — отметил эксперт.Читайте также:
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