Юрист раскрыл, можно ли делить перерыв на работе

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Перерыв на работе можно разделить на три части, если это не противоречит правилам внутреннего распорядка или трудовому соглашению. Об этом рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По его словам, также можно разбить часовой перерыв на две части по полчаса.
«Работник может распределить часовой перерыв на две части по 30 минут или на три части, одна из которых не может быть короче 30 минут. Однако такие условия требуют согласования и отражения в локальных нормативных актах организации», — поделился юрист в беседе с NEWS.ru.Адамс добавил, что работодатель обязан предоставлять сотруднику перерыв для отдыха и питания продолжительностью от получаса до двух часов, в который не включается рабочее время.
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