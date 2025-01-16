Экономист назвал период, когда ожидается всплеск мошенничества

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Всплески мошенничества ожидаются в России в месяцы с крупными праздниками — феврале, марте и мае, когда аферисты особенно активны. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его данным, за 2024 год Центробанк заблокировал почти 15 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.
«Мошенники в эти даты активно используют шантаж и социальную инженерию. Любая информация о появлении новой выплаты от государства немедленно приводит к созданию групп в социальных сетях или сайтов с фиктивной информацией и фишинговыми ссылками. Ситуация остается сложной», — отметил экономист в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем юрист Александр Хаминский раскрыл другую сторону мошеннических схем, связанных с недобросовестных мастеров ремонта. В разговоре с RT эксперт пояснил, что такие люди злоупотребляют доверием заказчиков, назначая очень завышенные цены.
«Клиент, особенно если это пожилой человек, не разбирающийся в технике, только разводит руками и соглашается оплатить дополнительные работы и запчасти. Таким образом, стоимость услуг относительно первоначально заявленной может увеличиться в пять-десять раз», — добавил юрист.Читайте также:
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