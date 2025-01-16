Экономист назвал период, когда ожидается всплеск мошенничества

Всплески мошенничества ожидаются в России в месяцы с крупными праздниками — феврале, марте и мае, когда аферисты особенно активны. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его данным, за 2024 год Центробанк заблокировал почти 15 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.