В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя у касс магазинов

28 января 2026, 03:59

Депутат Леонов предложил запретить продажу алкоголя у касс магазинов

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов выступил с законодательной инициативой о запрете продажи спиртных напитков в прикассовых зонах торговых точек. Документ, направленный в Министерство промышленности и торговли РФ, есть в распоряжении газеты «Известия».





В своём обращении депутат указывает на негативный эффект размещения алкогольной продукции в зоне расчётов. По его словам, наличие спиртного в поле зрения покупателей провоцирует импульсивные приобретения.



Для лиц с алкогольной зависимостью такое расположение товаров особенно опасно, так как может стать причиной рецидива. Размещение алкоголя в прикассовых зонах неспециализированных магазинов способствует росту его потребления среди широких слоёв населения, говорится в тексте документа.