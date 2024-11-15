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Стало известно, сколько россиян положительно оценивают работу президента Путина

ФОМ: 79 процентов россиян доверяют Путину
Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Согласно последним данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), восемь из десяти россиян (79%) выражают положительное отношение к работе президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
Опрос, результаты которого были опубликованы на официальном сайте ФОМ, показывает, что большинство респондентов считают, что Путин «скорее хорошо» выполняет свои обязанности на посту главы государства.

В то же время, 8% опрошенных оценили работу президента как «скорее плохо». Вопрос о доверии к президенту также показал высокие показатели: 79% респондентов заявили, что «скорее доверяют» Путину, в то время как 11% высказали мнение о том, что «скорее не доверяют» ему.



Кроме того, половина (51%) россиян положительно оценивает работу российского правительства, тогда как 27% респондентов считают, что кабмин работает «скорее плохо».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин увеличил сумму выплат бойцам, которые получили инвалидность вследствие ранения на СВО.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямую линию и ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным планируют провести во второй половине декабря.

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#сво
#рф
В районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников
Марочко: иностранные наемники воюют у Купянска
15 ноября 2024, 10:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последние несколько суток в районе Купянска средствами радиоэлектронной разведки ВС России фиксируются переговоры на английском, польском и других иностранных языках», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

Ранее стало известно, что армия России приступила к штурму Купянска. Бойцы ВС РФ уже смогли захватить несколько опорных пунктов противника ​и закрепиться в городе.

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«Рассказывали правду»: что происходит на Западе из-за Украины
Журналист Чей Боуз: из западных СМИ исчезли данные о неонацистах на Украине
15 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Из публикаций западных СМИ пропала информация о неонацистах на Украине, пишет в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло», — гласит публикация.
Автор также прикрепил к посту скриншоты статей об украинских радикалах в изданиях Европы и США.

Боуз подчеркнул, что западные журналисты не публикуют их после того, как РФ вмешалась в события на Украине в результате репрессий и провокаций против русских, которые происходили со стороны Киева в течение многих лет.

После госпереворота в 2013 году на Украине стали появляться ультраправые движения, в стране запретили русский язык и всяческие проявления русского мира.

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#нацизм
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«Надвигается буря»: как в ВСУ оценили победу Трампа в США
Associated Press: в рядах ВСУ присутствует ощущение надвигающейся бури
15 ноября 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Президентские выборы в США пока никак не на ситуации на фронте для ВСУ, однако украинские солдаты в Харьковской области предчувствуют надвигающуюся бурю. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на украинских корреспондентов.
«Командир подразделения с позывным Кот знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — говорится в статье.

Другой украинский военный с позывным «Толстый» рассказал изданию, что от новостей ему «иногда хочется сдаться».

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал последствия боев в районе Покровска, где вдоль дороги видны сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки украинских военных.

В своем репортаже Газдиев демонстрирует разрушенную технику и описывает следы отступления украинских войск.


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#солдат
#рф
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Массированная атака на Кубань, удар по ВСУ в Курской области, переброска «Азова»* в Часов Яр: последние новости СВО
15 ноября 2024, 10:25

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы. Больше всего беспилотников было сбито в Крымском районе Краснодарского края. В Курской области противник сталкивается с мощными атаками ВС РФ. Где удалось достичь успеха российской армии и как складывается обстановка в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Ситуация остаётся напряженной. По информации телеграм-канала «Рыбарь», российские войска ведут наступление на нескольких участках фронта.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские разведчики нанесли удар по автомобилю с пехотой Вооруженных сил Украины с помощью дрона. В районе лесополосы было зафиксировано движение автомобиля с личным составом ВСУ, направлявшегося на свои позиции. Оператор дрона, используя систему сброса боеприпасов, точно поразил цель и тем самым сорвал ротацию украинских сил.

Кроме того, экипаж вертолета Ми-28НМ также нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничной зоне. В результате атаки, проведенной армейской авиацией в рамках поддержки сухопутных войск, были уничтожены как сам опорный пункт, так и находившиеся там военнослужащие. Подтверждение уничтожения целей поступило от авиационного наводчика.


Новости СВО по направлениям


Донецкое направление


Группировка «Центр» освободила Вознесенку. Российские войска также заняли Григоровку и Петровку, фиксируя продвижение к Успеновке. Удары продолжаются по тыловым районам Донбасса, где сосредоточены силы ВСУ. В Славянске ракеты попали в общежитие Донбасского государственного педагогического университета, где могли находиться подразделения 18-й бригады Нацгвардии Украины, которые выезжали в Часов Яр.
Sky News: В ВСУ считают, что мир не хочет победы Украины в конфликте
Sky News: В ВСУ считают, что мир не хочет победы Украины в конфликте


Часовоярское направление


В Часов Яр была переброшена бригада специального назначения «Азов»*. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что неонацисты были направлены в этот фронтовой город для стабилизации ситуации, используя методы устрашения других подразделений.

Украинские радикалы также замечены в Торецке (Дзержинск), где у ВСУ возникают проблемы. Среди ликвидированных оказалась Валентина Нагорная, которая снимала видео о своих соратниках. Также был уничтожен Виктор Хетчиков, его дрон был сбит недалеко от Торецка, в селе Леонидовка. Азовца* обвиняют в хаотичных обстрелах городов.

Харьковское направление


Российские вооруженные силы вошли в Купянск, где штурмовики сумели закрепиться на окраинах города и ликвидировать опорный пункт ВСУ, осуществлявший наблюдение за российскими войсками. Украинские источники сообщают, что армия России достигла улицы Некрасова и Сватовской улицы, заняв несколько зданий. Это создает угрозу для снабжения и ротации сил противника в Кучеровке и Петропавловке, где все еще находятся украинские войска.

«Пока рано говорить о полном контроле над левобережным Купянском. Первые подразделения смело вошли на бронетехнике, десант высадился и сейчас удерживает оборону», — отметил военный корреспондент Александр Коц, подчеркнув важность налаживания логистических маршрутов.

Успехи российских войск в Купянском районе вызывают агрессию со стороны боевиков по отношению к мирным жителям. По информации временной государственной администрации Харьковской области, тех, кто отказывается эвакуироваться, подвергают избиениям и грабежам, а мужчин вывозят в неизвестном направлении.
Фото: iStock/zabelin

Матвийчук: ВС РФ начали бои в пригороде Харькова
Матвийчук: ВС РФ начали бои в пригороде Харькова

Купянское направление


Что касается ситуации в Купянске, российские войска подошли вплотную к городу. Ситуация остаётся напряженной, и российские силы продолжают укреплять свои позиции. Купянск является стратегически важным логистическим узлом для украинской армии, что делает его приоритетной целью для российских войск. Контроль над городом позволит России отслеживать передвижение ВСУ по ключевым транспортным маршрутам и в дальнейшем может привести к окружению украинских сил.

Атака на Крымский район


Крымский район Краснодарского края стал объектом самой массовой атаки беспилотников с начала специальной военной операции.

В ночь на 15 ноября Крымский район подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ. Все дроны были успешно уничтожены, а места падения их обломков оцеплены, в настоящее время на этих участках работают экстренные службы.

Сирена воздушной тревоги была активирована в населённых пунктах района около часа ночи. Жителей призвали оставаться дома, избегать окон, укрываться за вторыми стенами, не пользоваться лифтами и не оставаться на лестницах. Тем, кто находился в автомобиле, рекомендовали покинуть транспорт и найти укрытие или лечь на землю.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Военнопленный ВСУ рассказал о новых условиях контракта для иностранных наемников
Пленный: иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ
15 ноября 2024, 10:21

Фото: iStock/breakermaximus

Военнопленный Денис Дунякин, мобилизованный из Кривого Рога, рассказал о новых условиях контракта для иностранных наемников. По его словам, ранее иностранные наемники могли подписывать контракт на год с возможностью досрочного расторжения. Однако сейчас новые контракты будут заключаться на полгода и не будут предусматривать возможность расторжения. Об этом пишет РИА Новости.
Дунякин, родившийся в 1994 году, был взят в плен в селе Шахтерское в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что информацию о новых условиях контракта он узнал во время обучения на полигоне, где вместе с украинскими солдатами тренировались наемники из Колумбии.

До этого стало известно, что инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове. Украинский военнопленный Игорь Мартыненко рассказал, что инструктор учил опасаться брать еду даже у украинцев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее пленный ВСУ рассказал о пьянстве среди солдат и отсутствии командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Бойцы ВС РФ 10 дней отражали атаки превосходящих по численности ВСУ
15 ноября 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Three Spots

Отделение под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение 10 дней держало оборону на опорном пункте и отражало атаки превосходящих сил ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Старшина Дорджиев возглавлял оборону опорного пункта и лично работал на наиболее опасных участках местности. Благодаря его грамотным и слаженным действиям, подразделение смогло удержать стратегический объект в условиях нарастающего давления со стороны противника. В этой операции также активно участвовал старшина Евгений Шельтямов, чей минометный расчет успешно отбил атаки украинской пехоты, поддерживая штурмовиков.
«Получив информацию о сосредоточении сил противника, Евгений с расчетом скрытно выдвинулся для выполнения задачи. Умело выбрав огневую позицию и точно рассчитав координаты, старшина первой статьи Шельтямов отдал команду на поражение боевиков», — сообщили в военном ведомстве.

Минометная установка нанесла значительный удар по крупному скоплению войск и техники ВСУ. После успешной атаки Шельтямов быстро переместил расчет на резервную позицию, что позволило сохранить жизни его солдатам.

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#всу
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Пленный ВСУ рассказал о пьянстве среди солдат и отсутствии командования
Военный ВСУ из-за пьянства забыл, где именно находился в Курской области
15 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военный ВСУ из-за пьянства забыл, где именно находился в Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Военный Вооруженных сил Украины Александр Раполюк, который был взят в плен в Курской области, поделился подробностями о жизни своей группы. В беседе с ТАСС, он признался, что не может вспомнить название населенного пункта, где базировалась его группа, так как забыл его название после употребления алкоголя.

Раполюк отметил, что, несмотря на строгие наказания за пьянство на службе, включая значительные штрафы, случаи употребления алкоголя среди солдат все же имели место. Кроме того, военнослужащий указал на отсутствие командования рядом с ними. По его словам, взводный очень часто куда-то уезжал и солдаты этим пользовались.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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#штрафы
#солдаты
#сво
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Инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове
Пленный Мартыненко: инструктор из США учил опасаться брать еду даже у украинцев
15 ноября 2024, 09:39

Фото: Istockphoto / PromesaArtStudio

Украинский военнопленный Игорь Мартыненко рассказал, что инструктор из США учил опасаться брать еду даже у украинцев. Об этом пишет РИА Новости.
Мартыненко, родом из Николаевской области, был мобилизован в мае 2023 года и дезертировал через три месяца, после чего скрывался в прифронтовой зоне.

Военнопленный сообщил, что американский инструктор обучал военнослужащих не принимать пищу и воду даже от украинцев, подчеркивая, что это может привести к опасности для жизни.

Кроме того, инструктор настаивал на необходимости всегда находиться в полной боевой готовности с оружием на изготовке и снятым предохранителем. Это требование, по словам Мартыненко, приводило к конфликтам с местным населением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Офицер ВСУ рассказал, из кого на самом деле состоит украинская армия
Офицер Борисенко: ВСУ состоят из насильно мобилизованных жителей сел и городков
15 ноября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/zabelin

На сегодняшний день основную часть украинских военнослужащих составляют принудительно мобилизованные жители малых населённых пунктов. Об этом сообщил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН.
«Безусловно, это мобилизованные жители небольших городов и сел. Почти 90%», — отметил он.

Борисенко добавил, что в его батарее большинство солдат — это представители «волны бусифицированных», как называют тех, кто был призван насильно.
«Я часто смеюсь над ними. Они действительно относятся к этой волне принудительно мобилизованных воинов», — пояснил он журналистам.

Военный также рассказал, что в селах работают люди в территориальных центрах комплектования. Эти сотрудники информируют ТЦК о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации. Поэтому командир считает, что в небольших регионах уже «негде скрываться», и все уклонисты находятся в крупных городах страны.

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