Стало известно, сколько россиян положительно оценивают работу президента Путина

Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Согласно последним данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), восемь из десяти россиян (79%) выражают положительное отношение к работе президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
Опрос, результаты которого были опубликованы на официальном сайте ФОМ, показывает, что большинство респондентов считают, что Путин «скорее хорошо» выполняет свои обязанности на посту главы государства.
В то же время, 8% опрошенных оценили работу президента как «скорее плохо». Вопрос о доверии к президенту также показал высокие показатели: 79% респондентов заявили, что «скорее доверяют» Путину, в то время как 11% высказали мнение о том, что «скорее не доверяют» ему.
Кроме того, половина (51%) россиян положительно оценивает работу российского правительства, тогда как 27% респондентов считают, что кабмин работает «скорее плохо».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин увеличил сумму выплат бойцам, которые получили инвалидность вследствие ранения на СВО.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямую линию и ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным планируют провести во второй половине декабря.
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В то же время, 8% опрошенных оценили работу президента как «скорее плохо». Вопрос о доверии к президенту также показал высокие показатели: 79% респондентов заявили, что «скорее доверяют» Путину, в то время как 11% высказали мнение о том, что «скорее не доверяют» ему.
Кроме того, половина (51%) россиян положительно оценивает работу российского правительства, тогда как 27% респондентов считают, что кабмин работает «скорее плохо».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин увеличил сумму выплат бойцам, которые получили инвалидность вследствие ранения на СВО.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямую линию и ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным планируют провести во второй половине декабря.
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Дарья Осипова