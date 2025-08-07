В Австралии проведут обследование более 1000 детей на инфекции, передающиеся половым путём
В Австралии полиция инициировала массовую проверку 1200 детей на наличие инфекций, передающихся половым путём. Об этом сообщает Telegram-канал «Люди!».
Поводом послужило задержание 26-летнего воспитателя Джошуа Брауна, работавшего в нескольких детских садах.
По данным следствия, мужчину подозревают в сексуальном насилии как минимум над восьмью детьми.
Самому старшему из пострадавших — два года, младшему — всего пять месяцев. Браун в настоящее время арестован, расследование продолжается.
Во время медицинского обследования у педагога были выявлены ЗППП. Правоохранительные органы считают, что эти данные могут помочь в установлении дополнительных фактов преступлений.
Чтобы выяснить, пострадали ли другие дети, с которыми контактировал Браун, полиция решила провести масштабную медицинскую диагностику.
