Юристы предложили не наказывать родителей за «похищение» собственных детей

07 августа 2025, 12:48

Фото: istockphoto / standret

Юристы организаций «Отцы рядом» и «Мужская лига» призвали внести законопроект, исключающий уголовную ответственность родителей за удержание своих детей, если они не лишены родительских прав. Инициатива предполагает поправки в статьи 126 и 127 УК РФ («Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы»).