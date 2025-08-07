Юристы предложили не наказывать родителей за «похищение» собственных детей
Юристы организаций «Отцы рядом» и «Мужская лига» призвали внести законопроект, исключающий уголовную ответственность родителей за удержание своих детей, если они не лишены родительских прав. Инициатива предполагает поправки в статьи 126 и 127 УК РФ («Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы»).
Об этом сообщил председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков в беседе с NEWS.ru. По его словам, отцы, проживающие отдельно от детей, нередко становятся фигурантами дел о похищении или незаконном лишении свободы, когда пытаются участвовать в жизни ребёнка.
Курбаков подчеркнул, что возбуждение таких дел часто используется как инструмент давления в конфликтах после развода, несмотря на то, что Конституция и Семейный кодекс закрепляют равные права родителей.
