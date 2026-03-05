Зрители освистали заменившую Нетребко певицу в Венской опере
В постановке оперы Джузеппе Верди «Набукко» российская певица Анна Нетребко не смогла принять участие из-за проблем со здоровьем. Артистка, вышедшая на замену, не впечатлила зрителей, передает Der Standard.
На сцене выступила чешская оперная дива Элишка Вайсова, которая специально прибыла в Вену из Праги. По данным издания, ситуация оказалась нетипичной: обычно артисты, выходящие на сцену в последний момент, встречают понимание и поддержку зала. Однако в этот раз публика отреагировала крайне прохладно — из зала раздавались свист, выкрики, ехидный смех. Аплодисменты были редкими и сдержанными, а многие зрители вовсе покинули театр во время антракта.
При этом Нетребко по-прежнему заявлена в качестве исполнительницы роли Абигайль в следующих спектаклях «Набукко». Представления пройдут 5 и 8 марта.
