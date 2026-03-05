05 марта 2026, 04:38

Der Standard: зрители освистали заменившую Нетребко певицу в Венской опере

Анна Нетребко (Фото: Instagram* / @anna_netrebko_yusi_tiago)

В постановке оперы Джузеппе Верди «Набукко» российская певица Анна Нетребко не смогла принять участие из-за проблем со здоровьем. Артистка, вышедшая на замену, не впечатлила зрителей, передает Der Standard.