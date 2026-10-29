В России рассматривают досрочное завершение программы IT-ипотеки

29 октября 2026, 15:25

Риелтор Панова: отмена IT-ипотеки не скажется на рынке недвижимости

Фото: iStock/Evkaz

В России могут досрочно завершить программу IT-ипотеки со ставкой до 6% годовых — выдачу новых кредитов планируют прекратить уже в декабре 2026 года. Однако окончательное решение пока не принято.





По мнению экспертов, отмена льготной программы не вызовет серьезных изменений на рынке недвижимости, поскольку на нее приходится небольшая доля ипотечных сделок.



Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Оксана Панова в беседе с URA.RU отметила, что в апреле 2026 года доля IT-ипотеки составляла всего 3% от общего объема ипотечных сделок. Для сравнения, за все время действия программы было выдано около 879 млрд рублей, тогда как объем выдач по семейной ипотеке превысил 11,2 трлн рублей.



Эксперт считает, что массового перехода заемщиков на рыночную ипотеку после закрытия программы ожидать не стоит. Из-за значительной разницы между льготной и рыночной ставками покупатели, рассчитывавшие на кредит под 6% годовых, могут отложить приобретение жилья, поскольку более дорогие условия окажутся им не по карману.





«Третья причина – это логика регулятора. ЦБ поддерживает сворачивание льготных программ именно для того, чтобы со временем сделать рыночную ипотеку доступнее, снизив общий объем льготных выдач и давление на ставки. То есть в теории сокращение IT-ипотеки — это шаг к более умеренным рыночным ставкам, но эффект будет отложенным и не мгновенным», — считает Панова.