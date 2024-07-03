В России выросло число страховок для сдающегося жилья

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Данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.
«Количество обращений по страхованию недвижимости, которая сдаётся в краткосрочную аренду, растёт, потому что всё большее количество людей понимает ценность этого продукта. Перечень рисков разнообразен, а владелец жилья может рассчитывать на возмещение убытков вследствие действий постояльцев», — объяснила в беседе с «Известиями» CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний Анна Антизерская.
До этого опрос показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга сортирует мусор. Таких граждан, согласно данным, 38%. Отмечается, что 32% горожан этого не делают, а 30% планируют приступить к сортировке. Как передаёт «Петербургский дневник», исследование было проведено самим изданием совместно с «Единой картой петербуржца».
Ранее опрос SuperJob показал, что наиболее перспективными сферами для карьеры россияне считают IT (38%), а также строительную и нефтегазовую отрасли (по 12%).
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Мелисса Тимофеева