Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение
Медосвидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения состоит из двух этапов, при этом за отказ от прохождения хотя бы одного из них водителю грозит лишение прав. Об этом сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
При первичной проверке инспектор ГАИ может провести медицинское освидетельствование на дороге с использованием алкотестера. Такая проверка возможна при наличии явных признаков опьянения, таких как запах алкоголя, невнятная речь и другие, отметила юрист.
Сотрудник ГАИ обязан отстранить водителя от управления автомобилем в присутствии двух понятых и предложить ему выдохнуть воздух в алкотестер, пояснила Браун. Если алкотестер покажет значение выше 0,16 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, водителю будет предложено пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, что станет вторым этапом проверки.
Браун подчеркнула, что существуют определенные основания и процедуры для направления водителя на медицинское освидетельствование. Это может произойти, если водитель отказался от проверки на месте, не согласился с показаниями алкотестера, если инспектор ГАИ не согласен с отрицательными результатами алкотестера при явных признаках опьянения у водителя или если водитель участвовал в ДТП.
За отказ от медицинского освидетельствования предусмотрены санкции. Если водитель отказался от прохождения процедуры как на дороге, так и в медицинском учреждении, ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей или лишение прав на срок до двух лет, уточнила юрист.
Наказание может быть применено, даже если водитель трезв, но отказался от проверки алкотестером. Браун также отметила, что при повторном нарушении водителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
