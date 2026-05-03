Стало известно, сколько стоит отдых на юге России
Планирование отпуска на юге России требует заблаговременной покупки билетов и бронирования отелей. Промедление может привести к тому, что перелет обойдется дороже всего отдыха, а цены на проживание возрастут на 8-12% и выше.
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на экспертов туристической отрасли. Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян объясняет, что спрос на перевозки в высокий сезон (майские и июньские праздники, август) значительно превышает предложение.
Авиакомпании, будучи частными структурами, динамично меняют цены. Самые выгодные тарифы доступны за два с половиной-три месяца до вылета. Покупка за одну-две недели до поездки грозит переплатой в 30-50%, а в ряде случаев — и в два раза.
Например, на направлении Москва — Сочи разница между ранним бронированием (семь-девять тыс. рублей в одну сторону) и покупкой перед вылетом (20-25 тыс. рублей и выше) может достигать 200%. В РЖД, в отличие от авиации, резкого роста цен нет, однако существует дефицит билетов. Продажи открываются за 90 дней, и места на быстрые поезда разбираются мгновенно. Отдельная ситуация в Крыму из-за закрытого аэропорта — частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также фиксирует рост цен, но главная проблема — хроническая нехватка билетов.
Кроме того, летом 2026 года отдых на юге России подорожает в среднем на 8-12%, заявил декан факультета туризма и гостеприимства РГГУ Александр Акрамов. Наиболее заметно вырастет стоимость проживания. По данным Российского союза туриндустрии, отели Краснодарского края увеличили цены на три-пять процентов, а в Крыму — на 15-20%. Средняя ночь в гостинице по стране летом составит около 13 300-13 500 рублей (+6,5-7% к прошлому году).
При этом эксперты отмечают замедление темпов роста по сравнению с прошлыми годами (ранее показатели достигали 20-30%). Среди основных причин удорожания — высокий спрос, инфляция, рост налоговой нагрузки, а также увеличение курортного сбора и страховых взносов для малого бизнеса. Аналитики советуют туристам пользоваться программами раннего бронирования, которые позволяют сэкономить десятки процентов по сравнению с пиковыми летними ценами.
