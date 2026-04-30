Стало известно, как будут отдыхать россияне на новогодние праздники в 2027-м
Россияне будут отдыхать на Новый год в 2027-м с 31 декабря по 10 января
В новом году россияне будут отдыхать 11 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Три выходных подряд ожидаются в День защитника Отечества (с 21 по 23 февраля) и в Международный женский день (с 8 по 10 марта). Майские праздники будут непродолжительными — 1-3 мая и 8-10 мая.
На День России запланировали три выходных дня — с 12 по 14 июня. В честь Дня народного единства отдых растянется на четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября.
