Онищенко призвал отдыхать только в России

Слева направо: Александр Макаров и Геннадий Онищенко (Фото: kremlin.ru)

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил в интервью ТАСС, что Россия является самой безопасной страной для отдыха благодаря отсутствию на её территории опасных инфекций.



Специалист также предупредил о распространении холеры в странах Юго-Восточной Азии, сравнив поездку туда с пребыванием в зоне боевых действий. Онищенко призвал туристов тщательно выбирать направления для отпуска, чтобы избежать угрозы здоровью.




«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — подчеркнул он.

Ранее Онищенко назвал опасную особенность нового варианта COVID.
Никита Кротов

