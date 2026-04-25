Онищенко призвал отдыхать только в России

Онищенко назвал Россию самой безопасной для отдыха страной
Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил в интервью ТАСС, что Россия является самой безопасной страной для отдыха благодаря отсутствию на её территории опасных инфекций.
Специалист также предупредил о распространении холеры в странах Юго-Восточной Азии, сравнив поездку туда с пребыванием в зоне боевых действий. Онищенко призвал туристов тщательно выбирать направления для отпуска, чтобы избежать угрозы здоровью.
«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — подчеркнул он.
