Онищенко призвал отдыхать только в России

25 апреля 2026, 12:07

Онищенко назвал Россию самой безопасной для отдыха страной

Слева направо: Александр Макаров и Геннадий Онищенко (Фото: kremlin.ru)

Академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил в интервью ТАСС, что Россия является самой безопасной страной для отдыха благодаря отсутствию на её территории опасных инфекций.





Специалист также предупредил о распространении холеры в странах Юго-Восточной Азии, сравнив поездку туда с пребыванием в зоне боевых действий. Онищенко призвал туристов тщательно выбирать направления для отпуска, чтобы избежать угрозы здоровью.





«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — подчеркнул он.