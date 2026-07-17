Врач объяснила, почему детям опасно покупать мармелад в виде червей

17 июля 2026, 01:22

Врач Никишина: Мармеладные червячки могут приучить ребёнка есть то, что нельзя

Фото: iStock/Anna Savina

Мармеладные сладости в форме червей могут привить детям опасную привычку пробовать на вкус предметы, которые есть нельзя. Такое предупреждение сделала в беседе с «Газетой.Ru» доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Вера Никишина.





По словам эксперта, форма продукта определяет его привлекательность для ребёнка. При этом дети от природы наделены двумя мощными системами мотивации – склонностью к экспериментированию и подражанию. Когда перед ними оказывается съедобный продукт, выполненный в виде несъедобного объекта, в психике может закрепиться устойчивый поведенческий шаблон, который впоследствии будет автоматически воспроизводиться.



«Здесь гораздо больше риска, чем даже в провокациях нарушения пищевого поведения детей», — объяснила «Газете.Ru» профессор.