Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

10 августа 2026, 17:05

АКОРТ: сбор ребенка в школу стоит от 5,7 тысячи рублей

Фото: iStock/Alena Ivochkina

Минимальный набор товаров для школьника в крупных российских торговых сетях можно купить примерно за 5,7–6,2 тысячи рублей. Такие данные следуют из исследования аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).





Так, по данным Life.ru, за последние два года базовая школьная корзина подешевела почти на 3%. Теперь самый бюджетный набор для мальчика оценивается в 6182 рубля, а для девочки — в 5719 рублей. В эту сумму вошли спортивная и школьная одежда, канцелярия и обувь.





«Подготовка к школе остается для семей одной из самых важных статей расходов. Торговые сети заблаговременно готовятся к пику спроса на школьные товары, а также дополнительно инвестируют в доступность базового школьного набора», — отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

«Сильнее всего за год снизились минимальные цены на простые карандаши — сразу на 41%, до 7 рублей за штуку. Линейки подешевели на 32%, набор из шести фломастеров — на 17%, шариковые ручки — на 13%. Цены на самые доступные школьные ранцы начинаются от 1130 рублей», — говорится в исследовании.