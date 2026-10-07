Стало известно, сколько стоит вылечить зуб в городах-миллионниках

07 октября 2026, 16:31

2ГИС сравнил цены на лечение кариеса и удаление зубов в России

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Аналитики 2ГИС изучили стоимость стоматологических услуг в крупнейших городах России и выяснили, во сколько жителям обходятся лечение кариеса и удаление зубов. При расчете стоимости лечения кариеса специалисты учитывали первичный прием стоматолога с осмотром и консультацией и непосредственно лечение с установкой пломбы.