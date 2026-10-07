Стало известно, сколько стоит вылечить зуб в городах-миллионниках
Аналитики 2ГИС изучили стоимость стоматологических услуг в крупнейших городах России и выяснили, во сколько жителям обходятся лечение кариеса и удаление зубов. При расчете стоимости лечения кариеса специалисты учитывали первичный прием стоматолога с осмотром и консультацией и непосредственно лечение с установкой пломбы.
В среднем по городам-миллионникам такой визит обходится в 6785 рублей, сообщает «Петербургский дневник». Дороже всего кариес лечить в Москве — 9700 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость составляет 9500 рублей, в Казани — 8000 рублей. Самые низкие цены зафиксировали в Волгограде — 4000 рублей, Нижнем Новгороде — 5000 рублей и Омске — 5305 рублей.
При этом самый высокий «индекс пломбы» оказался в Красноярске. При стоимости лечения в 6450 рублей на одну среднюю зарплату в городе можно вылечить 19 зубов. В тройку также вошли Москва и Волгоград с показателем 18,9. В столице результат объясняется высокой средней зарплатой, а в Волгограде — низкой стоимостью стоматологических услуг.
Удаление зуба в большинстве городов обходится дешевле лечения кариеса. Средняя стоимость процедуры в миллионниках составляет 4376 рублей. Самые высокие цены — в Москве (6000 рублей), Санкт-Петербурге (5450 рублей), Казани и Воронеже (по 5000 рублей). Дешевле всего удалить зуб можно в Омске — за 2530 рублей, Волгограде — за 3000 рублей и Перми — за 3690 рублей.
За три года число компаний, оказывающих стоматологические услуги в городах-миллионниках, выросло на 5,2% — с сентября 2023-го по сентябрь 2026 года их стало 11 568. Наиболее заметная динамика за этот период отмечена в Ростове-на-Дону (+14,2%), Краснодаре (+13,7%) и Красноярске (+10,4%). В Ростове-на-Дону и Краснодаре число стоматологических компаний продолжает расти и за последний год — на 6,8% и 4,5% соответственно.
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