Кишечная палочка и плесень: SHOT ПРОВЕРКА оценила качество блюд Pita’s
SHOT: в шаверме Pita’s нашли кишечную палочку и плесень
Бренд-шеф и финалист кулинарных шоу Иван Карпов вместе с командой SHOT ПРОВЕРКИ проверил сеть быстрого питания Pita’s и рассказал, на что посетителям стоит обращать внимание при выборе заведения.
В ходе проверки команда выявила нарушения: сотрудники заведения работали в уличной одежде и без перчаток. Рядом также находились открытые тары без маркировки, а в зоне для гостей скопилась пыль и стояла несвежая вода. Карпов также оценил состояние зала: на столах оставались открытые соусы, грязная тара и подставки для стаканов. По его словам, благополучие бизнеса зависит от сервиса.
«Если соус стоит открытым на жаре, и кто-то получает отравление — это плохой сервис. Если на линии раздачи стоит грязная банка или на столе заляпана подставка для бокалов — это тоже вопрос сервиса», — отметил он.Отдельно шеф предупредил о рисках при хранении напитков и соусов. Он посоветовал осторожнее относиться к морсам, которые долгое время находились вне холодильника. Карпов пояснил, что в таких условиях этот напиток окисляется, и в нем появляются бактерии.
Лабораторные исследования блюд в заведении выявили кишечную палочку, плесень и многократное превышение уровня микробного загрязнения в нескольких образцах. Так, в шаверме с говядиной показатель оказался превышен в 14 раз, в печеных перцах с хумусом — в девять раз, а в шаверме с брусничным соусом — в 13 раз. Администрация заведения итоги проверки не прокомментировала, но пообещала снять с продажи некачественные продукты.
Позже представители сети связались с редакцией и пообещали провести внутреннюю проверку и исправить ситуацию, заявив о готовности предоставить информацию о принятых мерах.
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