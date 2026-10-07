Кишечная палочка и плесень: SHOT ПРОВЕРКА оценила качество блюд Pita’s

07 октября 2026, 16:19

SHOT: в шаверме Pita’s нашли кишечную палочку и плесень

Фото: видео из выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

Бренд-шеф и финалист кулинарных шоу Иван Карпов вместе с командой SHOT ПРОВЕРКИ проверил сеть быстрого питания Pita’s и рассказал, на что посетителям стоит обращать внимание при выборе заведения.





В ходе проверки команда выявила нарушения: сотрудники заведения работали в уличной одежде и без перчаток. Рядом также находились открытые тары без маркировки, а в зоне для гостей скопилась пыль и стояла несвежая вода. Карпов также оценил состояние зала: на столах оставались открытые соусы, грязная тара и подставки для стаканов. По его словам, благополучие бизнеса зависит от сервиса.

«Если соус стоит открытым на жаре, и кто-то получает отравление — это плохой сервис. Если на линии раздачи стоит грязная банка или на столе заляпана подставка для бокалов — это тоже вопрос сервиса», — отметил он.