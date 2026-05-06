В Москве 7 мая температура приблизится к рекордным значениям

06 мая 2026, 14:39

Синоптик Тишковец: 7 мая в столичном регионе ожидается до +30 °C

Фото: iStock/lamyai

В столичном регионе в четверг, 7 мая, воздух может прогреться до +30 °C. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





Он уточнил, что такая температура ожидается на юге Московской области и превышает норму на 10 градусов. По его прогнозу, 7 мая будет солнечно. Тем не менее на севере региона прогнозируются небольшие дожди и не исключена гроза.





«В середине дня столбики термометров будут находиться на отметке +25…28 °C. Это выше нормальных значений июля. К вечеру станет прохладнее — +10…+13 °C», — сказал Тишковец Москве 24.

«9 мая мы будем находиться между циклонами. Погода будет неустойчивая, облачная с прояснениями. Местами будет приниматься кратковременный дождь. Температура в ночные часы составит +8...+9 °C, а в дневные — +13...+15 °C», — поделилась она.