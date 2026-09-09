Жителям Подмосковья напомнили о подготовке печного отопления к холодам
В Подмосковье установилась переменчивая осенняя погода. Днём ещё достаточно тепло, однако ночи уже холодные, а местами возможны заморозки. Это верный признак того, что до начала отопительного сезона осталось совсем немного, и жителям частных домов с печным отоплением пора задуматься о безопасности жилья.
Как подготовить печи и камины к холодам и избежать трагедий, рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.
«С приходом осени и понижением среднесуточной температуры воздуха растёт риск пожаров. Граждане начинают использовать электронагревательные приборы, растапливать в загородных домах печи и камины. Чтобы избежать возгораний, нужно ещё до наступления холодов проверить исправность печи и дымохода, очистить их от сажи и нагара, побелить дымовые трубы и стены, где проходят дымовые каналы. Это позволит вовремя заметить прогары и трещины», – пояснил Щетинин.Особое внимание следует уделить плотному закрытию печной дверцы и наличию предтопочного листа размером не менее 0,5 на 0,7 метра.
«При этом безопасное расстояние от печи до сгораемых элементов должно составлять не менее полутора метров. А наличие металлической сетки в трубе и исправного предтопочного листа может спасти дом от пожара. Запрещено использовать печи с трещинами и разрушениями, топить их с открытыми дверцами и применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости», – подчеркнул замначальника Мособлпожспаса.Он подчеркнул, что очень важно установить в доме автономные пожарные извещатели, которые вовремя оповестят о задымлении звуковым сигналом и помогут спасти жизнь. Помимо этого, строго запрещено оставлять топящиеся печи и камины без присмотра и доверять их растопку детям.