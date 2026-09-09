Мужчина провел на поверхности океана 15 часов после падения с гидроцикла

09 сентября 2026, 17:04

NYT: У берегов США мужчина упал с гидроцикла и выживал в Тихом океане 15 часов

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Тихом океане у побережья США завершилась драматическая спасательная операция. 53-летний Пол Карбуллидо-младший, выпав за борт гидроцикла, провел ночь в воде, и его обнаружили спасатели с вертолета с признаками переохлаждения.





Как сообщает The New York Times, инцидент произошел во время прогулки в Лонг-Бич, где мужчина вместе с коллегой, 47-летней Донной Дубрей, арендовал два гидроцикла. По данным издания, Карбуллидо на высокой скорости проскочил за волнорез и рухнул в воду.



От удара он оказался настолько дезориентированным, что не мог двигаться. Дубрей немедленно прыгнула к нему, однако все попытки заставить пострадавшего плыть оказались безуспешными. Тогда женщина приняла решение вплавь добираться до берега за помощью — забраться обратно на гидроцикл ей не удалось.



На пути к суше ее заметил случайный прохожий, стоявший на волнорезе, и вызвал экстренные службы. Дубрей вытащили из воды, после чего началась масштабная поисковая операция. Карбуллидо обнаружили спустя почти 15 часов. Спасатели подчеркнули, что мужчине крупно повезло: ночная вода оставалась достаточно теплой, а спасжилет сыграл решающую роль в выживании. Дубрей, узнав о спасении коллеги, не скрывала эмоций.





«Облегчение было таким огромным, что я просто заплакала. Я была так счастлива, что он выжил», — призналась она.