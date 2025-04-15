Стало известно, сколько времени должны тратить школьники на выполнение домашнего задания

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По утверждению Минпросвещения РФ, ученики 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания не более двух часов в день. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
Так, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем выделяется 1,5 часа, а в четвёртом — два часа.
Отмечается, что школа должна контролировать объем домашнего задания учеников по всем предметам. При этом его необходимо задавать на уроке или вносить в электронный дневник до конца учебного дня.
На подготовку рефератов или презентаций, а также заучивания стихотворений необходимо выделять достаточное количество времени.
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«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Отмечается, что школа должна контролировать объем домашнего задания учеников по всем предметам. При этом его необходимо задавать на уроке или вносить в электронный дневник до конца учебного дня.
На подготовку рефератов или презентаций, а также заучивания стихотворений необходимо выделять достаточное количество времени.
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Элина Позднякова