В Госдуме обсуждают борьбу с буллингом в школах

Фото: istockphoto/ANGHI
Школьники, систематически занимающиеся травлей, могут быть переведены на домашнее обучение или в спецучреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.
«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — сказал собеседник.Парламентарий подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, когда школьник способен «отравлять атмосферу» для других учащихся. В конце марта сообщалось о создании в Минпросвещения памятки по противодействию школьному буллингу.
Читайте также:
В России захотели ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
Диетолог назвала опасность покупного весеннего напитка
В СФР посчитали количество пенсионеров, живущих в России
Никита Кротов