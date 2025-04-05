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В Госдуме обсуждают борьбу с буллингом в школах

В Госдуме обсуждается перевод школьников в спецучреждения за злостный буллинг
Фото: istockphoto/ANGHI

Фото: istockphoto/ANGHI

Школьники, систематически занимающиеся травлей, могут быть переведены на домашнее обучение или в спецучреждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.
«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — сказал собеседник.
Парламентарий подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, когда школьник способен «отравлять атмосферу» для других учащихся. В конце марта сообщалось о создании в Минпросвещения памятки по противодействию школьному буллингу.

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«Холодная неделя»: москвичей ждут ночные заморозки
Синоптик Вильфанд: с 5 апреля в Мосвку придут арктические воздушные массы
05 апреля 2025, 09:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что в условиях изменяющегося климата невозможно точно определить, когда в Москве прекратятся весенние заморозки.
«В умеренных широтах нет четкой границы, после которой холода не вернутся», — пояснил он, напомнив о снегопадах в мае 2024 года.

С 5 апреля в регион поступят арктические воздушные массы, что приведет к ночным температурам ниже нуля и дневным показателям около 5°C. Вильфанд также отметил парадокс глобального потепления: наблюдается как учащение аномально высоких температур, так и резкие похолодания.

«Климат стал похож на качели: экстремальные явления становятся все более выраженными», — добавил метеоролог.

Синоптики рекомендуют не спешить убирать зимнюю одежду, так как даже после кратковременного потепления возможны новые холодные волны.

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#регион
#метеоролог
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В России захотели ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
Депутат ГД Хамитов предложил пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
05 апреля 2025, 06:33

Фото: iStock/Chalabala

Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») предложил обязать владельцев собак, чьи питомцы нанесли тяжкий вред здоровью человека, пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По мнению парламентария, такая мера заставит хозяев задуматься о необходимости использования намордников для потенциально опасных пород.

«Кроме того, полагаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных пород. Если собака не является охотничьей или бойцовой, это само по себе еще не означает, что в определенной ситуации она не может быть опасной для окружающих», — добавил Хамитов.
Депутат подчеркнул, что участившиеся случаи нарушений правил выгула связаны с игнорированием закона. Многие владельцы оправдываются отсутствием агрессии у питомцев, но это, по его словам, не отменяет рисков непредсказуемого поведения.

Ранее депутат Останина уже заявляла о том, что рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак.

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Умер сценарист фильмов «Стиляги» и «9 рота»: биография и карьера Юрия Короткова

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#питомцы
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Умер сценарист фильмов «Стиляги» и «9 рота»: биография и карьера Юрия Короткова
В возрасте 69 лет умер сценарист «Стиляг» и «Страны глухих» Юрий Коротков
05 апреля 2025, 02:25

Юрий Коротков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Ушёл из жизни Юрий Коротков — детский писатель, кинорежиссёр и сценарист. О его смерти сообщила журналистка Арина Бородина. Короткову было 69 лет, в июне 2025 года он бы отметил свое 70-летие.

Первые работы и начало карьеры

Коротков окончил Литературный институт им. Горького, где его наставником был Лев Ошанин, и Высшие курсы сценаристов, обучаясь у Валерия Фрида.

В число написанных им книг входят такие произведения как: «Мадемуазель Виктория» (1981), «Авоська для земного шара» (1984), «Вилиса» (1995) и «Ярое Око» (1996).

Дебют Короткова в кино состоялся в 1988 году с фильмами «Абориген» и «Публикация» — он отвечал за сценарий для этих проектов. В 1992 году он снял собственную картину «Танцующие призраки».

Юрий Коротков (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Наследие и вклад в кино

Юрий Коротков оставил яркий след в российском кинематографе. За свою жизнь он работал над сценариями культовых фильмов: «9 рота» Фёдора Бондарчука, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Волкодав», «Затерянный в Сибири» и «Авария — дочь мента».

«Имя Короткова, кстати, друзья и коллеги «подарили» одному из главных героев сериала «Каменская». Валера Тодоровский был там главным продюсером: Сергей Гармаш, друг и коллега Каменской, майор милиции — его героя в сериале зовут Юрий Коротков. Это был такой киношный «привет»…», — рассказала Арина Бородина.
Работы Короткова неоднократно номинировались на премии, включая «Золотой глобус» и «Нику». За сценарий «В ритме бугги» к фильму «Стиляги» он был удостоен кинопремии «Золотой орёл» за 2009 год.

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«Найдем соучастников»: Бывшая жена Паши Техника поклялась наказать виновных в его смерти
Причины и детали смерти Юрия Короткова пока неизвестны. Журналистка Арина Бородина опубликовала информацию в ночь с 4 на 5 апреля (00:42 по мск).

«Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым. Замечательные истории он писал для кино. Вечная память», — написала она в своем Telegram-канале.
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#кино
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#соболезнования
#сценарий
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Эпидемия чикунгуньи: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки
Reunion 1: Эпидемия чикунгуньи вынудила Францию ввести экстренный план действий
05 апреля 2025, 00:38

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Власти Франции запустили экстренный план действий из-за вспышки вируса чикунгунья на заморской территории Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил телеканал Reunion 1.
Чикунгунья передается через укусы комаров: зараженные начинают жаловаться на высокую температуру и боли в суставах, также появляется сыпь.

За последнюю неделю марта на острове зафиксировано 6 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч. В больницах Сен-Дени и Сен-Пьера отмечается перегрузка: несмотря на открытие дополнительных коек, ресурсы истощены, а персонал работает на пределе.

Для борьбы с кризисом запущен «Белый план», предусматривающий отмену или перенос плановых операций и экстренный вызов медиков из отпусков.

Параллельно на Реюньон доставлены 40 тысяч доз вакцины, начата кампания иммунизации. Эпидемия также распространилась на остров Майотта, где выявлены первые 12 случаев заражения.

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#эпидемия
#вакцины
#человек
#план
#франция
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Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
04 апреля 2025, 22:54

Фото: сайт ideas-forum.ru

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» продолжают приём заявок, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Идеи для изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
«Форум создаёт условия для развития внутреннего рынка потребления с высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы Фонда «Росконгресс». За все годы работы мероприятия там отмечены более 530 тыс. пользователей. Отбор и реализация предложений совершенствуются. В этом году мы наблюдаем полное обновление состава экспертов, критериев отбора и направлений», – пояснил советник президента Росси, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Подать заявку может любой житель России. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию. Затем следует следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация ста лучших идей и проектов. А на пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.

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#форум
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