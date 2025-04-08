В Подмосковье обучают специалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ

Фото: Министерство образования Московской области
Подготовка персонала для пунктов проведения ЕГЭ в Подмосковье идёт полным ходом. Одной из главных задач остаётся обеспечение стабильной видеотрансляции на федеральную платформу «Смотри.ЕГЭ», чтобы экзамены прошли чётко, без сбоев и нарушений, сообщает Министерство образования Московской области.
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