В Подмосковье обучают специалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ

Число работающих в Подмосковье самозанятых предпринимателей по итогам I квартала этого года приблизилось к 900 тыс. Это около 22% от числа самозанятых в ЦФО, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.