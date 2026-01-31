Как распознать обман: в МВД рассказали о схемах мошенников с подработкой
В МВД объяснили, как отличить честную подработку от уловки мошенников
МВД России предупредило граждан о характерных признаках мошеннических схем, которые предлагаются как дополнительный заработок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.
Специалисты выделили несколько тревожных сигналов, на которые стоит обращать внимание при поиске подработки. К ним относятся предложения работать без официального оформления договора, обсуждение условий и выплат исключительно в мессенджерах, а также гарантии фиксированного высокого процента от выполненной работы.
В Москве проститутки в два раза повысили ценник на услуги из-за снегопадов
В министерстве внутренних дел РФ рекомендовали проявлять повышенную бдительность и тщательно проверять подобные предложения, чтобы не стать жертвой финансовых аферистов.
Напомним, что сейчас работа грузчиком может принести неплохой заработок. За 2025 год зарплаты в сегменте выросли в среднем на 13–14% и достигли 90 тысяч рублей в месяц. Самые высокие оклады предлагают логистические, складские и промышленные компании.