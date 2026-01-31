Как распознать обман: в МВД рассказали о схемах мошенников с подработкой

31 января 2026, 05:58

В МВД объяснили, как отличить честную подработку от уловки мошенников

Фото: iStock/NongAsimo

МВД России предупредило граждан о характерных признаках мошеннических схем, которые предлагаются как дополнительный заработок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.





Специалисты выделили несколько тревожных сигналов, на которые стоит обращать внимание при поиске подработки. К ним относятся предложения работать без официального оформления договора, обсуждение условий и выплат исключительно в мессенджерах, а также гарантии фиксированного высокого процента от выполненной работы.



