В 2026 году ожидается много магнитных бурь
Россияне столкнутся с множеством магнитных бурь в 2026 году.
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев поделился этой информацией в беседе с РИА Новости. Ожидается около пяти-шести мощных вспышек на Солнце, что приведет к регулярным бурям каждые два месяца.
В 2025 году наблюдали рекордные 69 дней с магнитными бурями. За первые 11 дней текущего года уже зарегистрировали две, что указывает на сохранение высоких темпов.
Ученый прогнозирует, что уровень активности останется высоким еще один-два года. Сильные вспышки не ожидаются: прогнозируют одну-две бури четвертого уровня. Основное внимание сосредоточится в диапазоне G1-G2.
Читайте также: