Стало известно состояние российской ГРЭС после информации о пожаре

Фото: iStock/Evgenii Ryzhenkov
Рязанская ГРЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили в энергокомпании «ОГК-2», соответствующая публикация появилась в Telegram-канале предприятия.
Уточняется, что некоторые источники публикуют видеокадры с последствиями возгорания сухой растительности за территорией электростанции, что произошло днем ранее.
Иных подробностей в энергокомпании не привели.
Напомним, в среду, 28 августа украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали Кировскую область. Целью атаки стала нефтебаза в Котельниче. В результате удара резервуар не территории объекта загорелся. Согласно информации Telegram-канала SHOT, вражеские дроны были запущены из Сумской области.
Читайте также:
Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
Стало известно, откуда был направлен дрон атаковавший нефтебазу в Котельнич
Три БПЛА упали на территорию кировского комбината «Зенит» и загорелись
Иных подробностей в энергокомпании не привели.
Напомним, в среду, 28 августа украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали Кировскую область. Целью атаки стала нефтебаза в Котельниче. В результате удара резервуар не территории объекта загорелся. Согласно информации Telegram-канала SHOT, вражеские дроны были запущены из Сумской области.
Читайте также:
Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
Стало известно, откуда был направлен дрон атаковавший нефтебазу в Котельнич
Три БПЛА упали на территорию кировского комбината «Зенит» и загорелись
Екатерина Коршунова