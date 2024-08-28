Стало известно откуда был направлен дрон атаковавший нефтебазу в Котельнич

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Дроны, которые атаковали нефтебазу в Кировской области, были запущены из Сумской области. ОБ этом сообщил телеграм-канал Shot.
В сети распространилось видео, на котором виден полёт одного из дронов.
Это уже четвёртая попытка беспилотных летательных аппаратов атаковать нефтебазу в Котельниче.
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«Ранее сообщалось, что после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) не было зафиксировано возгораний или повреждений. Однако теперь стало известно, что два резервуара горят», — говорится в материале.
Это уже четвёртая попытка беспилотных летательных аппаратов атаковать нефтебазу в Котельниче.
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Мира Полтева