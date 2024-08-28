Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО

Фото: сайт НАТО
Дроны ВСУ могли атаковать Кировскую область при помощи данных спутников НАТО. БПЛА на базе А-22 «Летучая лисица» впервые долетели до Кировской области 28 августа.
– «Украинские беспилотники впервые ударили по Кировской области. ВСУ атакуют регион с 10 утра. Очевидцы сообщают о минимум четырёх взрывах в районе комбината Вятка», – сообщает Mash.
По данным издания беспилотники пролетели 1500 километров благодаря информации со спутников НАТО. Дроны, учитывая рельеф местности, летели над водой в руслах рек, благодаря чему оставались незаметными. Также не исключают версию с участием диверсантов.
О прилете БПЛА утром 28 августа сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», – написал глава региона.
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Лия Мурадьян