Три БПЛА упали на территорию кировского комбината «Зенит» и загорелись

Фото: Минобороны РФ
Три украинских беспилотника упали на территории комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов 28 августа.
Дроны ВСУ атаковали Кировскую область с 10 утра, два из них сбили средства ПВО, еще три упали на территории комбината.
«БПЛА были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено, – сообщил Александр Соколов.
Также сообщается, что горючее на заводе не воспламенилось. Сейчас на месте падения БПЛА работают оперативные службы.
Ранее выдвигалась версия об участии спутников НАТО, с чьей помощью беспилотники могли ориентироваться на местности.
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«БПЛА были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено, – сообщил Александр Соколов.
Также сообщается, что горючее на заводе не воспламенилось. Сейчас на месте падения БПЛА работают оперативные службы.
Ранее выдвигалась версия об участии спутников НАТО, с чьей помощью беспилотники могли ориентироваться на местности.
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Лия Мурадьян