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Три БПЛА упали на территорию кировского комбината «Зенит» и загорелись

Губернатор Соколов: Три БПЛА загорелись на территории комбината «Зенит»
28 августа 2024, 14:22
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Три украинских беспилотника упали на территории комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов 28 августа.
Дроны ВСУ атаковали Кировскую область с 10 утра, два из них сбили средства ПВО, еще три упали на территории комбината.

«БПЛА были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено, – сообщил Александр Соколов.



Также сообщается, что горючее на заводе не воспламенилось. Сейчас на месте падения БПЛА работают оперативные службы.

Ранее выдвигалась версия об участии спутников НАТО, с чьей помощью беспилотники могли ориентироваться на местности.

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В Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергейчук
От удара «Искандера» погиб полковник СБУ, экс-глава Черкасской области Сергейчук
28 августа 2024, 14:48

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате ракетного удара по гостинице «Аврора» в Кривом Роге был ликвидирован бывший замначальника Центра кибербезопасности госспецсвязи, экс-глава Черкасской области полковник СБУ Сергей Сергейчук. Об этом информирует Telegram-канал «Военное обозрение».
Уточняется, что удар по гостинице «Аврора», которая стала базой ВСУ и наемников была поражена 27 августа. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, из под завалов здания извлекли 15 англоязычных раненых.

С 2020 года Сергейчук был назначен губернатором Черкасской области. Во время своей деятельности он отметился рядом скандалов, связанных с коррупцией и рейдерскими захватами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР
Депутат Рады Безуглая: ВСУ оставляют позиции на Красноармейском направлении
28 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «‎Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ оставили позиции в Новогродовке на красноармейском (покровском) направлении в ДНР без боя. Об этом информирует ТАСС.
По ее словам, окопы перед Новогродовкой были пустыми. Она сообщила, что 31-ю бригаду перед городом забрали, а командира сняли и завели против него уголовное дело. Безуглая рассказала, что вместо бригады отправили подразделение, которое не было обучено.

«Это не единственная недавняя «ротация». Планируются еще такие. Торецк, Покровск — будут еще», — написала она в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что в районе Селидова неделю назад наблюдала такую же ситуацию. По ее словам, она зашла в окопы, но их не охраняли. Безуглая сказала, что «фрагментация фронта увеличивается», а ротации «приводят к прорывам и смертям». При проведении ротации в Угледаре он будет потерян, заключила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.

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Смирнов: В приграничье Курской области сбили две авиабомбы ВСУ
Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили на курском направлении
28 августа 2024, 13:15

Фото: Минобороны РФ

Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины сбили в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов 28 августа.
– «Благодарю наших бойцов ПВО», – написал Смирнов в своем канале в Telegram.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, российские ПВО сбили две авиабомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотников.

Кроме этого оперативно-тактическая авиация России уничтожила лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.

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Стало известно, откуда был направлен дрон атаковавший нефтебазу в Котельнич
28 августа 2024, 13:07

Фото: istockphoto / bbsferrari

Дроны, которые атаковали нефтебазу в Кировской области, были запущены из Сумской области. ОБ этом сообщил телеграм-канал Shot.
В сети распространилось видео, на котором виден полёт одного из дронов.

«Ранее сообщалось, что после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) не было зафиксировано возгораний или повреждений. Однако теперь стало известно, что два резервуара горят», — говорится в материале.

Это уже четвёртая попытка беспилотных летательных аппаратов атаковать нефтебазу в Котельниче.

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#всу
#бпла
#украина
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Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
Дроны ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
28 августа 2024, 13:01

Фото: сайт НАТО

Дроны ВСУ могли атаковать Кировскую область при помощи данных спутников НАТО. БПЛА на базе А-22 «Летучая лисица» впервые долетели до Кировской области 28 августа.
– «Украинские беспилотники впервые ударили по Кировской области. ВСУ атакуют регион с 10 утра. Очевидцы сообщают о минимум четырёх взрывах в районе комбината Вятка», – сообщает Mash.

По данным издания беспилотники пролетели 1500 километров благодаря информации со спутников НАТО. Дроны, учитывая рельеф местности, летели над водой в руслах рек, благодаря чему оставались незаметными. Также не исключают версию с участием диверсантов.

О прилете БПЛА утром 28 августа сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», – написал глава региона.

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#нато
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В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском
Песков: слова об отправке призывников в бой под Курском — искажение реальности
28 августа 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Сообщения СМИ об отправке призывников для участия в боях под Курском являются неправдивыми. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, данная информация лишь искажает реальность. Песков заключил, что не считает необходимым подробно комментировать эти сообщения.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#мобилизация
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ВСУ покинули несколько позиций на востоке Селидова
28 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Украинские войска покинули некоторые позиции на восточной окраине города Селидово, расположенного недалеко от Красноармейска (Покровска в ДНР). Об этом сообщили ТАСС представители силовых структур региона.
«Средства объективного контроля фиксируют, что противник оставил несколько позиций на восточной окраине Селидово. По всей видимости, на измотанную группировку так действуют непрерывные удары российской артиллерии», — поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что за минувшие сутки на этом участке фронта погибли несколько десятков украинских солдат.

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Склад боеприпасов ВСУ уничтожили бойцы «Днепра»
Войска «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
28 августа 2024, 12:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. ВС РФ ликвидировали военную технику и живую силу в районах Жеребянки, Каменское Запорожской области, Днепровское и Ударник Херсонской области, сообщает Минобороны России 28 августа.
Бойцы «Днепра» уничтожили 50 боевиков ВСУ, девять машины, американскую гаубицу М777, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б» и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
– ««Днепр» нанес поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны», говориться в сообщении.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ.

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ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Камышевку в ДНР
28 августа 2024, 12:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
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